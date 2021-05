Crotone Fiorentina 0-0 LIVE | occasione per Simy

Leggi su calcionews24

(Di sabato 22 maggio 2021) Allo stadio Scida, il match valido per la 38ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Scida”,si affrontano nel match valido per la 38ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 83? CAMBIO – Nei viola fuori Caceres per Igor. 82? AMMONIZIONE – Giallo per Zanellato. 75? CAMBI – Nellasi rivede Kokorin che prende il posto di Ribery. Nei padroni di casa dentro Zanellato per Cigarini. 75? PERICOLOSO IL– Liscio di Maxi Ora enon arriva in tempo su un traversone che era diventato invitante. 67? RITMI LENTI – ...