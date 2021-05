Covid-19, nel Lazio aumentano lievemente i casi: oggi 494. “Grande successo secondo OpenDay AstraZeneca” (Di sabato 22 maggio 2021) D’Amato: “oggi su oltre 13mila tamponi nel Lazio (-591) e quasi 25mila antigenici per un totale di oltre 38mila test, si registrano 494 nuovi casi positivi (+23), i decessi sono 7 (-4), i ricoverati sono 1283 (-40). I guariti 1080, le terapie intensive sono 195 (-10). Diminuiscono casi, ricoveri e terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 3,7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,2% i casi a Roma citta’ sono a quota 244. Calano i ricoveri, le terapie intensive e i decessi, aumentano lievemente i casi rispetto a ieri“. “Grande successo per secondo open day AstraZeneca over 35. Sold out nei 30 hub dedicati del Lazio. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 22 maggio 2021) D’Amato: “su oltre 13mila tamponi nel(-591) e quasi 25mila antigenici per un totale di oltre 38mila test, si registrano 494 nuovipositivi (+23), i decessi sono 7 (-4), i ricoverati sono 1283 (-40). I guariti 1080, le terapie intensive sono 195 (-10). Diminuiscono, ricoveri e terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi e’ al 3,7%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 1,2% ia Roma citta’ sono a quota 244. Calano i ricoveri, le terapie intensive e i decessi,rispetto a ieri“. “peropen dayover 35. Sold out nei 30 hub dedicati del. ...

