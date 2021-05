Cesarano | “Lunedì o martedì ultimo incontro tra De Laurentiis e Gattuso”

(Di sabato 22 maggio 2021) Rino, giornalista e storica firma del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo: “si incontreranno-Deper uncolloquio. Speranze di rinnovo sono molte poche, credo che il tecnico abbia già deciso il suo futuro. Decredo raggiungerà il ritiro del Napoli nelle prossime ore per vivere la vigilia con il gruppo. Col Verona sarà tirata al punto giusto. Il Napoli ha metabolizzato che deve ragionare, così come visto a Firenze. Farà lo stesso domani, nel Verona mancherà il fondamentale Barak. Juric non ha intenzione di andare avanti col Verona, anche l’Hellas è frastornato, tanti giocatori andranno via. Molti tifosi del Napoli saranno al ‘Maradona’, molti saranno lì a soffrire ...

Calciomercato Napoli - Rino Cesarano ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: "Non escludo che il Napoli faccia un tentativo in extremis tra lunedì e martedì con Gattuso. De Laurentiis ha incassato il ...