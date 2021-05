Bambino di 5 anni in bicicletta travolto da un' auto | portato in codice rosso all' ospedale Salesi

(Di sabato 22 maggio 2021) ANCONA - Incidente choc in via Pastore, davanti all' Obi alla Baraccola . Una donna alla guida di un'haundi 5in. Il piccolo è stato soccorso eall'...

Advertising

CB_Ignoranza : 43 anni. 28 trofei sollevati al cielo. Per Gigi Buffon potrebbe essere l'ultima coppa di una carriera mostruosa,… - quotidianodirg : Bambino di 11 anni si spara con la pistola del padre carabiniere - toscanamedianew : Parte un colpo di pistola, muore un bambino - LEBBY4EVER : RT @_DAGOSPIA_: UN BAMBINO DI 11 ANNI SI È SPARATO CON LA PISTOLA DEL PADRE CARABINIERE ED È MORTO, A PISA - SecolodItalia1 : Tragedia a Pisa, un bambino di 11 anni si spara con la pistola del padre carabiniere -

Ultime Notizie dalla rete : Bambino anni

ANCONA - Incidente choc in via Pastore, davanti all' Obi alla Baraccola . Una donna alla guida di un'auto ha travolto undi 5in bicicletta . Il piccolo è stato soccorso e portato all'ospedale Salesi in codice rosso . Il piccolo, stando alle prime notizie, sarebbe comunque cosciente. Sul posto 118, Croce ...... 'Se il lorosarà gay, verrà cacciato da casa…ridicoli!' 'Povera bimba, spero che ve ... che sono realtà conosolidate daanche sul territorio modenese e sono di frequente in ...La mamma di Denise Pipitone, Piera Maggio, ha commentato la notizia dell’iscrizione al registro degli indagati di due sospettati diffusa da Quarto Grado.Conquistare la ottava pole in carriera dopo aver sbattuto contro le protezioni non è cosa da tutti i giorni. Charles Leclerc ha "scelto" questo inusuale modo per realizzare un ...