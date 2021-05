Auditel Uomini e Donne | ecco qual è la puntata più vista della settimana dal 17 al 21 maggio 2021

(Di sabato 22 maggio 2021) Si è appena conclusa la penultimadi. Tra pochi giorni, infatti, il dating show di Maria De Filippi andrà in vacanza. L’ultimadi quest’anno andrà in onda venerdì 28e a breve vedremo l’ultima scelta di quest’anno: quella di Giacomo Czerny. Anche questagli ascoltitrasmissione si sono confermati più che soddisfacenti. Lamenoè stata quella di venerdì che ha totalizzato 2.598.000 spettatori pari al 22.1% di share. A centro studio Gemma Galgani che ha avuto modo di discutere con Isabella Ricci. Tra le due, in base alle ultime registrazioni, non sembra esserci una particolare simpatia. A seguire l’appuntamento di mercoledì. L’ennesimo confronto tra Elisabetta Simone e ...

