ATP Ginevra 2021, Casper Ruud batte Denis Shapovalov e conquista il titolo (Di sabato 22 maggio 2021) Si è concluso oggi il torneo Gonet Geneva Open 2021 di tennis, che si è giocato sulla terra battuta outdoor elvetica di Ginevra, in Svizzera, con il successo finale del norvegese Casper Ruud, testa di serie numero 3, che ha battuto il numero 2 del seeding, il canadese Denis Shapovalov, con lo score di 7-6 (6) 6-4 in un'ora e 43 minuti di gioco. La pioggia che ad inizio settimana aveva stravolto i piani degli organizzatori, facendo ritardare nei primi giorni il programma della manifestazione, di categoria ATP 250, si è placata e così il torneo ha rispettato la tabella di marcia, concludendosi di sabato, come previsto. Il primo set della finale scivola via abbastanza velocemente, senza alcuna palla break concessa dai due contendenti e senza che alcun game giunga ai vantaggi: senza alcun ...

