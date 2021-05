Traffico Roma del 21-05-2021 ore 20:00 (Di venerdì 21 maggio 2021) Luceverde Roma siamo arrivati all’ultimo appuntamento della giornata in studio Massimo veschi buonasera e troviamo residue code sulla via Pontina in direzione di Latina tra spinaci e Pomezia nord poi ci sono code in tangenziale Tra Corso di Francia e viale della Moschea direzione Salaria e di seguito dal bivio per la 24 a San Giovanni ancora molto trafficato del raccordo anulare con code in carreggiata interna tra l’ospedale Sant’Andrea e la Salaria e poi dalla Bufalotta alla Ardeatina rallentamenti e code a tratti anche in carreggiata esterna alla Roma Fiumicino e il bivio per la Roma L’Aquila Code in uscita da Roma per un incidente sul tratto Urbano della A24 dalla tangenziale allo svincolo Fiorentini code per un incidente e classico anche sulla via Salaria tra l’aeroporto dell’Urbe e la tangenziale nelle due ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 21 maggio 2021) Luceverdesiamo arrivati all’ultimo appuntamento della giornata in studio Massimo veschi buonasera e troviamo residue code sulla via Pontina in direzione di Latina tra spinaci e Pomezia nord poi ci sono code in tangenziale Tra Corso di Francia e viale della Moschea direzione Salaria e di seguito dal bivio per la 24 a San Giovanni ancora molto trafficato del raccordo anulare con code in carreggiata interna tra l’ospedale Sant’Andrea e la Salaria e poi dalla Bufalotta alla Ardeatina rallentamenti e code a tratti anche in carreggiata esterna allaFiumicino e il bivio per laL’Aquila Code in uscita daper un incidente sul tratto Urbano della A24 dalla tangenziale allo svincolo Fiorentini code per un incidente e classico anche sulla via Salaria tra l’aeroporto dell’Urbe e la tangenziale nelle due ...

