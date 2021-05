Torino, la salvezza potrebbe non bastare a Nicola: il sogno di Cairo è Juric (Di venerdì 21 maggio 2021) Il Torino ha raggiunto un risultato fondamentale per programmare al meglio la prossima stagione: la salvezza. Non è stato un campionato all’altezza quello del club granata, partito con ambizioni di Europa League con Giampaolo in panchina il club è stato costretto a ridimensionarsi dopo le prestazioni deludenti ed i primi risultati negativi. L’arrivo in panchina di Davide Nicola ha portato un pò di tranquillità dal punto di vista mentale e tecnico, nel finale di stagione la sofferenza è stata tanta e la salvezza raggiunta dopo il pareggio contro la Lazio è stata una vera e propria liberazione per tifosi, dirigenza, calciatori e allenatore. La situazione panchina al Torino Foto di Carmelo Imbesi / AnsaSono in corso valutazioni in casa Torino e non sono da escludere ribaltoni per la ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 21 maggio 2021) Ilha raggiunto un risultato fondamentale per programmare al meglio la prossima stagione: la. Non è stato un campionato all’altezza quello del club granata, partito con ambizioni di Europa League con Giampaolo in panchina il club è stato costretto a ridimensionarsi dopo le prestazioni deludenti ed i primi risultati negativi. L’arrivo in panchina di Davideha portato un pò di tranquillità dal punto di vista mentale e tecnico, nel finale di stagione la sofferenza è stata tanta e laraggiunta dopo il pareggio contro la Lazio è stata una vera e propria liberazione per tifosi, dirigenza, calciatori e allenatore. La situazione panchina alFoto di Carmelo Imbesi / AnsaSono in corso valutazioni in casae non sono da escludere ribaltoni per la ...

Advertising

pisto_gol : Il @TorinoFC_1906 porta via un punto alla Lazio e conquista la salvezza. Un risultato minimo, che rimane inadeguato… - Toro_News : ?? | PRIMAVERA In arrivo una settimana chiave per la primavera granata, alla ricerca della salvezza: sabato si vola… - Toro_News : ?? | LA PARTITA Ultimo atto della #SerieATIM 2020/21: domenica #TorinoBenevento chiuderà la stagione. La presentaz… - gazzettaGranata : Torino, la salvezza può non bastare per la conferma di Nicola: Cairo pensa a Juric #TorinoFC #FVCG #SFT - genovesergio76 : RT @cmdotcom: #Torino, la salvezza può non bastare per la conferma di #Nicola: #Cairo pensa a #Juric -