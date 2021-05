Pandemia devastante: cala il potere d’acquisto delle famiglie (Di venerdì 21 maggio 2021) Gli effetti della Pandemia sono devastanti. calano i consumi, il reddito e il potere d’acquisto delle famiglie. Volano la pressione fiscale, il deficit e il debito. E’ la fotografia scattata dall’Istat, da cui si evince che la situazione di crisi è ben lontana dall’essere superata. Nel quarto trimestre del 2020 il reddito è diminuito dell’1,8% rispetto al trimestre precedente. A fronte di un aumento del deflatore implicito dei consumi dello 0,2%, il potere d’acquisto è diminuito del 2,1%. Aumenta la propensione al risparmio delle famiglie consumatrici che è stata pari al 15,2% (+0,5 punti percentuali rispetto al trimestre precedente). Tale aumento deriva da una flessione della spesa per consumi finali più sostenuta ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 21 maggio 2021) Gli effetti dellasono devastanti.no i consumi, il reddito e il. Volano la pressione fiscale, il deficit e il debito. E’ la fotografia scattata dall’Istat, da cui si evince che la situazione di crisi è ben lontana dall’essere superata. Nel quarto trimestre del 2020 il reddito è diminuito dell’1,8% rispetto al trimestre precedente. A fronte di un aumento del deflatore implicito dei consumi dello 0,2%, ilè diminuito del 2,1%. Aumenta la propensione al risparmioconsumatrici che è stata pari al 15,2% (+0,5 punti percentuali rispetto al trimestre precedente). Tale aumento deriva da una flessione della spesa per consumi finali più sostenuta ...

