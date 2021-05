Napoleone | il discendente | “Non sarebbe entrato nella legenda se non fosse morto a Sant’Elena”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 21 maggio 2021) “”Ne sono convinto, il mio antenato nonmaileggenda senza la sua morte a. La sua esistenza è stata come un meteorite. L’isola sull’Oceano Atlantico è stata la sua tomba, ma al contempo ne ha cullato il mito e l’epopea”. E’ quanto ha dichiarato in una intervista al settimanale francese ‘Point de vue’, Jean Christophe, prince Napoléon,da Jérome fratello dell’imperatore francese, ricordando l’illustre antenato, nelle celebrazioni dei 200 anni dalla morte. E sulle recenti polemiche legate al vissuto napoleonico, ‘pour ou contre’ la cancel culture ha spiegato: “in fondo ricordaresignifica celebrare la storia della Francia, un momento di orgoglio nazionale, soprattutto oggi in questo periodo così difficile. Indubbiamente ...