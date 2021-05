Microsoft Office: arriva il tema scuro su Android (Di venerdì 21 maggio 2021) La mini-suite Microsoft Office per Android riceverà presto il supporto al tema scuro garantendo un minor dispendio energetico e una migliore visibilità in diverse condizioni di luminosità. Microsoft Office Mobile Microsoft Office Mobile è la mini-suite progettata da Microsoft per accorpare applicazioni e servizi come Excel, Word, PowerPoint, PDF e quant’altro in un’unica App per Android. L’App ha riscosso un buon successo grazie al design compatto e all’interfaccia intuitiva, senza però avere il supporto natio al tema scuro. Nella giornata di ieri, tramite un post sulla Tech Community ufficiale, il colosso di Redmond ha annunciato l’aggiunta del tema ... Leggi su windowsinsiders (Di venerdì 21 maggio 2021) La mini-suiteperriceverà presto il supporto algarantendo un minor dispendio energetico e una migliore visibilità in diverse condizioni di luminosità.MobileMobile è la mini-suite progettata daper accorpare applicazioni e servizi come Excel, Word, PowerPoint, PDF e quant’altro in un’unica App per. L’App ha riscosso un buon successo grazie al design compatto e all’interfaccia intuitiva, senza però avere il supporto natio al. Nella giornata di ieri, tramite un post sulla Tech Community ufficiale, il colosso di Redmond ha annunciato l’aggiunta del...

