GP Monaco, Giovinazzi: "Siamo fiduciosi, è una pista adatta a noi" (Di venerdì 21 maggio 2021) C'è fiducia in casa Alfa Romeo . E' stato un giovedì positivo quello vissuto dalla squadra diretta da Frederic Vasseuer ( il quale ha criticato il cambio in corsa della Fia sulle ali flessibili ), con ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 21 maggio 2021) C'è fiducia in casa Alfa Romeo . E' stato un giovedì positivo quello vissuto dalla squadra diretta da Frederic Vasseuer ( il quale ha criticato il cambio in corsa della Fia sulle ali flessibili ), con ...

Advertising

SkySportF1 : ?? Nel venerdì di Monaco, @Anto_Giovinazzi parla di @ScuderiaFerrari e non solo in esclusiva a @SkySport #MonacoGP… - sportli26181512 : Formula 1, Giovinazzi: 'Non sono stupito dalla velocità delle Ferrari a Monaco': Il pilota dell'Alfa Romeo s Sky Sp… - P300it : F1 | GP Monaco 2021, Libere, Giovinazzi: “Un inizio di weekend positivo” ? di Daniele Botticelli ??… - inigo_sim : Antonio Giovinazzi - Monaco, 2021 - passioneformul1 : ???? ?? Che inizio per la #Ferrari ?? la scuderia del Cavallino VOLA nel pomeriggio di #Monaco (?? #FP2) conquistando un… -