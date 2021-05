Gosens vuole il record: un gol per eguagliare Materazzi (Di venerdì 21 maggio 2021) Sono passati vent’anni dal record di Marco Materazzi, a segno 12 volte da difensore: Gosens può provare ad eguagliare l’ex Perugia Un solo gol per eguagliare un record inviolato da vent’anni: Robin Gosens domenica contro il Milan avrà la possibilità di raggiungere, o forse persino superare, Marco Materazzi, il difensore che ha fatto più gol in assoluto nella storia della nostra serie A. Dodici reti, un record risalante alla stagione 2000-01 quando Matrix vestiva la maglia del Perugia di Serse Cosmi, rivelazione di quella stagione. Robin Gosens è a quota 11: una rete per eguagliarlo, una doppietta per scavalcarlo. Per i sofisti del nostro pallone il numero 8 atalantino tecnicamente non sarebbe un difensore ma un ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 maggio 2021) Sono passati vent’anni daldi Marco, a segno 12 volte da difensore:può provare adl’ex Perugia Un solo gol peruninviolato da vent’anni: Robindomenica contro il Milan avrà la possibilità di raggiungere, o forse persino superare, Marco, il difensore che ha fatto più gol in assoluto nella storia della nostra serie A. Dodici reti, unrisalante alla stagione 2000-01 quando Matrix vestiva la maglia del Perugia di Serse Cosmi, rivelazione di quella stagione. Robinè a quota 11: una rete per eguagliarlo, una doppietta per scavalcarlo. Per i sofisti del nostro pallone il numero 8 atalantino tecnicamente non sarebbe un difensore ma un ...

