Chainlink fornirà soluzioni Oracle per Hedera Hashgraph

(Di venerdì 21 maggio 2021)Labs si è unita a Google, IBM, Boeing ed EDF per contribuire a fornire stabilità e decentralizzazione alla rete pubblica di, la rete pubblica decentralizzata, ha annunciato ieri cheLabs è entrato a far parte del Consiglio direttivo disfrutta una tecnologia di registro distribuito (DLT) nota appunto comeper fornire una rete in cui è possibile distribuire applicazioni veloci, corrette e sicure. Il progetto è di proprietà e gestito dal Consiglio direttivo di, che comprende 39 diverse organizzazioni impegnate a governare i cambiamenti del software e a mantenere la stabilità e la decentralizzazione della rete pubblica. I membri del Consiglio includono Google, ...