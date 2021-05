Adolescente pakistano muore mentre finge di spararsi in un video su TikTok

Leggi su ck12

(Di venerdì 21 maggio 2021) Un giovane, giovedì 20 maggio,ndo diveniva filmato dagli amici per undi. Hamidullah, 19 anni, era noto a livello locale e sui social media per i suoisui social. Nella giornata di giovedì però uno dei suoisufinisce in tragedia, il ragazzo infatti ha puntato la pistola di un amico alla tempia e ha premuto il grilletto, ignaro che la pistola fosse carica. “Il giovane è morto sul posto, nel villaggio Kalaygay di Kabal, nella regione di Swat””, ha detto Badshah Hazrat, un funzionario di polizia della regione. (clicca qui per scoprire la piattaforma) Sebbene la clip dell’incidente non sia stata caricata su ...