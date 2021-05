UFC | infortunio per Di Chirico e out per il 5 giugno | “Combatterò ad agosto”

Leggi su sportface

(Di giovedì 20 maggio 2021) “Amici miei. Purtroppo per via di unche mi costringerà a stare fermo 20 giorni non sarò in grado di combattere il 5. Ho chiesto all’ UFC di spostare l’ incontro (fornendo tutta la documentazione) e mi hanno chiesto se fossi disponibile a combattere il 7, data che ho accettato immediatamente, come sempre. Spero di tornare il prima possibile in azione, sapete bene che non mi tiro mai indietro e combatto sempre fino alla fine“. Lo ha scritto su Instagram Alessio Diche ha annunciato il suo forfait forzato per l’incontro del 5contro Roman Dolidze. Slitta quindi di due mesi il ritorno sull’ottagono del fighter romano, reduce dalla grande vittoria nel primo round su Joaquin Buckley. SportFace.