Tor Bella Monaca | 53enne arrestata durante controlli antidroga

(Di giovedì 20 maggio 2021) Roma – Contrasto allo spaccio delle sostanze stupefacenti nel quartiere Torda parte degli agenti del VI Distretto Casilino, diretto da Michele Peloso. Via dell’Archeologia e via San Biagio Platani sotto la lente d’ingrandimento degli investigatori. In particolare nel corso di un controllo accurato di uno stabile, in un vano ascensore, il cane Whoom ha fiutato alcune buste al cui interno sono stati rinvenuti 800 grammi di cocaina. In via San Biagio Platani invece, i poliziotti hanno intercettato due scambi, involucro banconote effettuati da una donna, con due distinte persone rispettivamente a bordo di una vettura e di uno scooter. Sottoposta a controllo, laè stata trovata in possesso di 40 euro in contanti e 2,50 grammi di cocaina occultati in una mascherina chirurgica. Alla base del cespuglio, luogo utilizzato ...

Continuano le operazioni per smantellare le piazze di spaccio e contrastare i pusher di Tor Bella Monaca. Proprio ieri i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato ben 3 persone nel noto quartiere della periferia est della Capitale. Il primo arresto è avvenuto in via Arnaldo