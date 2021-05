Salvini insiste | ' Ius Soli e ddl Zan temi divisivi' come se essere omofobi o razzisti sia libertà di espressione

Advertising

LegaSalvini : LEGA INSISTE SU RIAPERTURE, SALVINI LANCIA SONDAGGIO INSTAGRAM Vai su - globalistIT : - HSkelsen : @Ronnie09522647 E questa è colpa anche nostra, perché così fa la politica tutta. Ci campano su queste tifoserie qua… - Filocre1 : La povera Gruber, ex parlamentare europea di sinistra, con 2 dei suoi scudieri anzichè chiedere alla Castagna notiz… - SignorAldo : RT @lucianoghelfi: #Letta insiste nel pressing su #Salvini: 'la nostra posizione è quella di un governo europeista, ovviamente chi non cred… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini insiste

Adnkronos

Matteo, leader della Lega, si è espresso così sulle due leggi che il centrosinistra vorrebbe far approvare in Parlamento e che stanno generando polemiche e divisioni all'interno della ......dell'opinione pubblica lo confermano - la linea spregiudicata e poco responsabile diperde ...con 'più libertà e diritti di prima'. Immagina che sappia che nei momenti di crisi come ...Il leader leghista: "Siamo qui per risolvere i problemi degli italiani, senza scadenze. Mi sembra irrispettoso mettere scadenze a Draghi" ...Il leader della Lega in tv smentisce l'ipotesi. Da due anni è legato alla figlia di Verdini, 20 anni più piccola di lui e neolaureata. E ...