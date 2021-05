Raul Jimenez tornerà a giocare | userà un casco

Advertising

Raul Jimenez

A sei mesi dalla rottura del cranio procurata nella sfida contro l' Arsenal dello scorso 29 novembre ,tornerà in panchina con il Wolverhampton . La sua squadra giocherà contro il Manchester United e lui sarà convocato dopo mesi di convalescenza e riabilitazione. La tabella di marcia è ...A sei mesi dalla frattura al cranio l'attaccante del Wolverhamptontornerà in panchina per l'ultima giornata di Premier League contro il Manchester United domenica 23 maggio. Un miracolo per un giocatore che dopo lo scontro con David Luiz dello scorso 29 ...Atletico Madrid si recherà in retrocessione minacciato Real Valladolid sabato sera sapendo che una vittoria si garantirebbe il titolo La Liga. La squadra di Diego Simeone è in cima alla divisione prim ...L’attaccante messicano del Wolverhampton aveva subito la frattura del cranio in uno scontro di gioco con David Luiz il 29 novembre scorso: il terrore, l’operazione d’urgenza, il dramma della famiglia, ...