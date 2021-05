Probabili formazioni Inter-Udinese | ultima giornata Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di giovedì 20 maggio 2021) Ledi, match dell’di. Si gioca a San Siro e le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti in questa sfida di fine campionato che nessuno vuole snobbare. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Chance per Pinamonti al fianco di Lukaku con Lautaro pronto a subentrare. Tra i pali spazio a Radu mentre in difesa si rivedrà Ranocchia.– Pereyra alle spalle di Llorente per questo finale. Becao, Bonifazi e Samir invece i favoriti nel reparto arretrato. Le(3-5-2): Radu; ...