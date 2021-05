Prima l’esplosione, poi l’incendio: crolla casa di due piani. Un morto, la compagna ancora sotto le macerie (Di giovedì 20 maggio 2021) Un terribile fatto di cronaca quello che ci viene raccontato dai media toscani. Siamo appunto a due passi da Firenze, più precisamente a Greve in Chianti, un piccolo comune della città, situato sulla via Chiantigiana, che unisce Firenze con Siena passando attraverso il panorama del Chianti. Proprio qui, in località Borgo di Dudda, un’esplosione e il successivo incendio ha raso al suolo un’abitazione. Una delle due persone disperse sotto le macerie è stata trovata morta. La vittima è un 59enne, residente a Prato. I vigili del fuoco stanno continuando a scavare nelle macerie alla ricerca della compagna, anche lei 59enne. Secondo quanto emerso, la coppia aveva acquistato da poco la casa, dove intendeva passare del tempo dopo il pensionamento. Sul posto è arrivato anche il sindaco di Greve in Chianti ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) Un terribile fatto di cronaca quello che ci viene raccontato dai media toscani. Siamo appunto a due passi da Firenze, più precisamente a Greve in Chianti, un piccolo comune della città, situato sulla via Chiantigiana, che unisce Firenze con Siena passando attraverso il panorama del Chianti. Proprio qui, in località Borgo di Dudda, un’esplosione e il successivo incendio ha raso al suolo un’abitazione. Una delle due persone disperseleè stata trovata morta. La vittima è un 59enne, residente a Prato. I vigili del fuoco stanno continuando a scavare nellealla ricerca della, anche lei 59enne. Secondo quanto emerso, la coppia aveva acquistato da poco la, dove intendeva passare del tempo dopo il pensionamento. Sul posto è arrivato anche il sindaco di Greve in Chianti ...

