Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno Prince’s Edition per Nintendo Switch annunciato – Notizia – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 20 maggio 2021) Bandati Namco ha annunciato Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno Prince’s Edition per Nintendo Switch, svelando subito la data d’uscita.. Bandai Namco ha annunciato Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno Prince’s Edition per Nintendo Switch, svelandone subito la data d’uscita: 17 settembre 2021. Dell’esistenza del port del gioco per la console ibrida di Nintendo si era già vociferato qualche tempo fa, ma ora è arrivata l’ufficializzazione. Già disponibile per PC e PS4, Ni no Kuni II: Il Destino di un ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 20 maggio 2021) Bandati Namco haNi noII: Ildi unper, svelando subito la data d’uscita.. Bandai Namco haNi noII: Ildi unper, svelandone subito la data d’uscita: 17 settembre 2021. Dell’esistenza del port del gioco per laibrida disi era già vociferato qualche tempo fa, ma ora è arrivata l’ufficializzazione. Già disponibile per PC e PS4, Ni noII: Ildi un ...

Advertising

Console_Tribe : Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno Prince’s Edition annunciato per Nintendo Switch - - gamescore_it : Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno è in arrivo a settembre su Nintendo Switch! - - TWGEEKIT : #switch Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno PRINCE’S EDITION arriverà su Nintendo Switch a settembre… - BandaiNamcoIT : Da bambino... a Re! ?? Unisciti a Evan e ai suoi amici in un'avventura epica per costruire il tuo regno in Ni No Ku… - Nextplayer_it : Ni no Kuni II: Il Destino di un Regno PRINCE'S EDITION arriverà su Nintendo Switch il 17 settembre 2021 -