Love is in the air e Mr. Wrong debuttano insieme su Canale 5! Ecco quando (Di giovedì 20 maggio 2021) Era stato annunciato che Mr Wrong e Love is in the air avrebbero avuto il loro debutto a giugno 2021, ma a quanto pare non sarà così. Tutto viene anticipato al 31 maggio, in quanto il programma di Maria De Filippi, Uomini e donne, va in vacanza. Così le due soap opere partiranno su Canale 5 lo stesso giorno. Nel dettaglio la programmazione estiva pomeridiana della rete principale di Mediaset, vede come sempre Beautiful in onda alle 13:40 circa, seguito da Una Vita alle ore 14:10. Al posto del dating show arriva Mr. Wrong alle 14:45 e subito dopo Love is in the air alle ore 15:30.

Ultime Notizie dalla rete : Love the Uomini e donne, Maria De Filippi fuori di sé "Ora basta, la devi smettere ?", cala il gelo in studio Spread the love A Uomini e donne se ne vedono davvero di tutti i colori e, se i cavalieri e le dame mettono a dura prova gli opinionisti, qualche volta a sbroccare è anche Maria De Filippi che, di solito ...

Eurovision Song Contest, stasera altra semifinale La scaletta della seconda semifinale proseguirà poi con il Portogallo e The Black Mamba con Love Is on My Side , la Bulgaria con Victoria in Growing Up is Getting Old , la Finlandia che presenterà ...

“Love the Sea” la mascherina che rispetta il mare bonculture Melissa Satta e il nuovo amore: con chi è la love story segreta Melissa Satta sta provando a voltare pagina, dopo la separazione da Boateng. Il nuovo amore nasce in gran segreto: con chi è la love story ...

Pearl Jam, il nuovo video di "Daughter". Di Ann Wilson. "Guardate il video ufficiale di 'Daughter', la mia versione re-immaginata del classico dei Pearl Jam, presente nel film originale di Netflix "I Am All Girls". Questa canzone, questo film e la crescent ...

