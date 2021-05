Lombardia: bus collegamento aeroporti, ok modifica a regolamento per sostenere settore (Di giovedì 20 maggio 2021) Milano, 20 mag. (Adnkronos) - Il Covid e le lunghe restrizioni hanno negativamente impattato su tanti settori produttivi, tra questi anche le società con autobus che fanno collegamento con gli aeroporti civili e che hanno denunciato pesanti difficoltà economiche dovute all'emergenza epidemiologica che ha paralizzato gli aeroporti e dunque il traffico aereo. Per venire incontro alla categoria, stamattina la commissione territorio del Consiglio regionale ha approvato all'unanimità le modifiche al regolamento regionale sulla disciplina dei servizi di collegamento (relatrice Silvia Scurati della Lega). La norma introduce per gli anni 2021-2022 una deroga grazie alla quale le società potranno continuare ad operare anche se gli autobus da loro posseduti hanno una immatricolazione superiore ai 6 anni. "In ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Milano, 20 mag. (Adnkronos) - Il Covid e le lunghe restrizioni hanno negativamente impattato su tanti settori produttivi, tra questi anche le società con autobus che fannocon glicivili e che hanno denunciato pesanti difficoltà economiche dovute all'emergenza epidemiologica che ha paralizzato glie dunque il traffico aereo. Per venire incontro alla categoria, stamattina la commissione territorio del Consiglio regionale ha approvato all'unanimità le modifiche alregionale sulla disciplina dei servizi di(relatrice Silvia Scurati della Lega). La norma introduce per gli anni 2021-2022 una deroga grazie alla quale le società potranno continuare ad operare anche se gli autobus da loro posseduti hanno una immatricolazione superiore ai 6 anni. "In ...

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia bus C'è un quartiere museo a Milano che racconta sui muri la storia della città. Ed è spettacolare Ed è spettacolare 20 Maggio 2021 Salendo a bordo del bus della linea 54 è possibile raggiungere ... Condividi su Facebook + Twitter Whatsapp Pinterest Tag: Città Itinerari culturali Lombardia Milano ...

Aeroporti: Malpensa più verde, arrivano le navette elettriche Lunghi 13 metri, i nuovi bus hanno batterie al litio, che garantiscono un'autonomia di 8 ore e si ricaricano in soli 40 minuti. Possono trasportare fino a 100 passeggeri, che attualmente scendono a ...

