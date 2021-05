LIVE F1 | GP Monaco 2021 in DIRETTA | Ferrari prima e seconda! Leclerc al comando | poi Sainz

SkySportF1 : ? Sessione già finita per Leclerc (?? -40’ #FP1) ?? Sainz leader con le Mercedes vicine Il LIVE ?… - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica dopo 45 minuti #PL2 #FP2 #MonacoGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica dopo 45 minuti #PL2 #FP2 #MonacoGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - SkySport : RT @SkySportF1: ?? C’è Sainz 1° nella simulazione di qualifica (?? -27’ #FP2) ???? Sorpresa Giovinazzi vicino ai primi Il LIVE ? - MARCO196913 : RT @SkySportF1: ?? C’è Sainz 1° nella simulazione di qualifica (?? -27’ #FP2) ???? Sorpresa Giovinazzi vicino ai primi Il LIVE ? -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Monaco

OA Sport

Gp: orari e dove vederlo in tv Sommario Libere 1 a Perez La diretta Il Mondiale Il circuito diIl programma del weekend Libere 1: Perez il più veloce La giornata è iniziata male per il ......il Gp di2021 di Formula 1 saranno disponibili in chiaro e in tempo reale anche sul digitale terrestre sul noto canale TV8 (numero 8 del telecomando). DIRETTA FORMULA 1/ Prove libere, ...F1 GP Monaco 2021, PL2: segui la cronaca live delle libere 2 del weekend di Monte Carlo in diretta giovedì 20 maggio dalle 14.45. Semaforo verde alle 15.00 ...Carissimi amici di F1GrandPrix, rieccoci collegati per il commento del secondo turno di prove libere del Gran Premio di Monaco. In attesa del semaforo verde, previsto per le 15:00, diamo uno sguardo a ...