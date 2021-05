La lezione di Draghi al partito delle tasse

(Di giovedì 20 maggio 2021) Il Paese è in ginocchio e Letta cosa fa? Pensa ad alzare le. Ma il premier lo gela dandogli una basilaredi economia: in un momento difficile non bisogna prendere soldi ma darli

...ma co - gestito e co - diretto da Roma (a Villa Pamphili) dal presidente del Consiglio Mario,... E' laappresa da questa pandemia. Questo punto sarà sottolineato in particolare nel quarto ...Una trovata che non ha trovato nemmeno lo spazio per scatenare le giuste polemiche che merita perché, a strettissimo giro, Mariol'ha cestinata dando al mittente una basilaredi ...Poi si è preso la libertà di impartire al lezione delle tasse una breve, ma fondamentale lezione di economia. Il partito delle tasse è sempre in agguato. Purtroppo è più facile credere il contrario: n ...La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sarà domani, venerdì 21 maggio, a Roma per aprire il Global Health Summit insieme al primo ministro Mario Draghi, per la presidenza itali ...