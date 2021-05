«L’1% più ricco finanzi una dote per i 18enni»: Letta propone una tassa di successione al servizio dei giovani (Di giovedì 20 maggio 2021) L’idea originaria è di Fabrizio Barca, che l’aveva ribattezzata eredità universale o di cittadinanza. E l’obiettivo è ridurre le diseguaglianze sociali, aggravate dalla pandemia di Coronavirus. Adesso il segretario del Pd, Enrico Letta, ha deciso di rilanciare la proposta, i cui contorni devono ancora essere chiariti, ma che certamente farà discutere: «Su 7 del Corriere lancio la proposta di una dote per i 18enni. Per la generazione più in crisi un aiuto concreto per studi, lavoro, casa. Per essere seri va finanziata non a debito (lo ripagherebbero loro), ma chiedendo alL’1% più ricco del Paese di pagarla con la tassa di successione». May 20, 2021 Fonti dem spiegano che le risorse necessarie per finanziare la ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 maggio 2021) L’idea originaria è di Fabrizio Barca, che l’aveva ribattezzata eredità universale o di cittadinanza. E l’obiettivo è ridurre le diseguaglianze sociali, aggravate dalla pandemia di Coronavirus. Adesso il segretario del Pd, Enrico, ha deciso di rilanciare la proposta, i cui contorni devono ancora essere chiariti, ma che certamente farà discutere: «Su 7 del Corriere lancio la proposta di unaper i. Per la generazione più in crisi un aiuto concreto per studi, lavoro, casa. Per essere seri vaata non a debito (lo ripagherebbero loro), ma chiedendo alpiùdel Paese di pagarla con ladi». May 20, 2021 Fonti dem spiegano che le risorse necessarie perare la ...

