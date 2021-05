Ilenia Lazzarin | l’attrice di Un Posto al Sole stravolge il suo look | sembra un’altra persona

Leggi su cityroma

(Di giovedì 20 maggio 2021)i volto di Unal, ha interpretato ilggio di Viola Bruni fino allo scorso Settembre quando in una scena molto romantica fece pace con Eugenio ponendo fine ad una delle tante storie che hanno imperversato per lungo tempo sul set della soap napoletana. Molto seguita anche sui socialha rivelato nei giorni scorsi d’essersi separata dal marito sposato nel 2018, matrimonio da cui è nato il piccolo Raoul.Solonotizie24i conferma la fine del suo matrimonio In una storiaha dichiarato di non voler parlare della sua vita privata, e anche se per molto tempo ha nascosto all’opinione pubblica la fine del matrimonio ma oggi ci ...