«Il cattivo poeta» | il mito decaduto di Gabriele D’Annunzio con un grande Sergio Castellitto

(Di giovedì 20 maggio 2021) Nonostante alcuni professori si impegnino con tutte le loro forze per rendere i poeti italiani noiosi e pedanti, Gabriele D’Annunzio è uno dei pochissimi ad aver sempre esercitato sugli studenti una sorta di fascinazione legata alla lascivia delle abitudini, alla voglia di circondarsi di cose belle e preziose senza vergognarsi di un estetismo che è diventato leggenda ma che, certe volte, era solo la smerigliatura di qualcosa di opaco, deformato da racconti totalmente infondati. Associamo D’Annunzio al Vate che conquistò Fiume e vi istituì un ordine costituzionale nel quale le donne avevano diritto di voto ben prima del suffragio del ’46; al poeta che passò per il pineto mentre la pioggia cadeva sulle «tamerici salmastre ed arse»; all’erotomane che, secondo i pettegolezzi tramandati di studente in studente, si fece togliere le costole per praticare l’auto-fellatio (o era Marilyn Manson?), ma mai all’uomo incurvito e stanco che, nei suoi ultimi anni di vita, vagava per i cortili del Vittoriale come il fantasma di sé stesso, campando di rendita nei confronti di un mito che non si era ancora spezzato ma che cominciava a mostrare i primi logorii del tempo. Il Cattivo Poeta, il primo film diretto da Gianluca Iodice prodotto da Matteo Rovere e Andrea Paris, al cinema dal 20 maggio, parte da qui: da un D’Annunzio rabbonito dall’età e seriamente preoccupato che il Duce potesse perdere la brocca e danneggiare il Paese. https://www.youtube.com/watch?v=-FZhF9A1QOg