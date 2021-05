Esce di casa e si dà fuoco: morta donna 51enne (Di giovedì 20 maggio 2021) Una 51enne di Ceccano muore dopo essersi data fuoco . È successo oggi pomeriggio a Roccasecca dei Volsci, in provincia di Latina, in località Monte Curio. Qui la donna ciociara sarebbe giunta intorno ... Leggi su leggo (Di giovedì 20 maggio 2021) Unadi Ceccano muore dopo essersi data. È successo oggi pomeriggio a Roccasecca dei Volsci, in provincia di Latina, in località Monte Curio. Qui laciociara sarebbe giunta intorno ...

Advertising

Lega_B : ???? Finisce qui! Il @VeneziaFC_IT si porta a casa una partita incredibile dopo i tempi supplementari. Il… - Hazzamycrushh : RT @inlouxarms: ma Louis Tomlinson non esce mai di casa? magari a farsi una passeggiata, un bagnetto al mare o semplicemente stare fuori a… - PublicE65379691 : Avete calcolato ancora 5 puntate e 12 concorrenti secondo voi domani sera non cambia qualche cosa tipo il Salvador… - gordonzar : RT @Lisa90135765: Hanno macellato la sanità pubblica, non aggiornato i piani pandemici,non hanno investito e creduto nelle cure, hanno impe… - inlouxarms : ma Louis Tomlinson non esce mai di casa? magari a farsi una passeggiata, un bagnetto al mare o semplicemente stare… -