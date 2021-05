Cessione Salernitana: Lotito pronto a dar via il suo 50%. Mezzaroma resta? (Di giovedì 20 maggio 2021) Claudio Lotito sarebbe pronto a vendere il suo 50% della Salernitana: Mezzaroma, invece, potrebbe restare. I dettagli Claudio Lotito è pronto a vendere il suo 50% della Salernitana: la Lega di Serie A ha concesso una proroga per la Cessione della società campana visto l’impossibilità di avere due squadre di proprietà nello stesso campionato. L’operazione sarebbe imminente, secondo il Corriere dello Sport. L’altro 50% è detenuto da Marco Mezzaroma, cognato di Lotito. Mezzaroma però potrebbe restare magari dimuendo la sua quota societaria e accettando un ruolo più marginale. Situazione delicata però: la FIGC vigierà attentamente su ogni mossa e dunque la possibilità di ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Claudiosarebbea vendere il suo 50% della, invece, potrebbere. I dettagli Claudioa vendere il suo 50% della: la Lega di Serie A ha concesso una proroga per ladella società campana visto l’impossibilità di avere due squadre di proprietà nello stesso campionato. L’operazione sarebbe imminente, secondo il Corriere dello Sport. L’altro 50% è detenuto da Marco, cognato diperò potrebbere magari dimuendo la sua quota societaria e accettando un ruolo più marginale. Situazione delicata però: la FIGC vigierà attentamente su ogni mossa e dunque la possibilità di ...

Advertising

TuttoSalerno : Salernitana, countdown cessione: Lotito studia come far restare almeno Mezzaroma - tabellamercatob : Società #SerieB #Salernitana: dopo la promozione in #SerieA cessione proprietà entro il 25 giugno Le ultime: Mezz… - VincenzoIanno16 : RT @salernonotizie: Salernitana, countdown cessione: Lotito studia come far restare almeno Mezzaroma - TuttoSalerno : Salernitana: si aspetta ancora la cessione, poi si penserà alla Serie A - psb_original : Salernitana, Lotito valuta una via di fuga: il rischio è lo scontro con retrocesse e non promosse #SerieB -