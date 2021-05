Buffon, in 26 anni di carriera 28 trofei alzati e potrebbe non essere finita (Di giovedì 20 maggio 2021) Un altro trofeo per Gigi Buffon, all’età di 43 anni il portierone della Juventus ha ottenuto ieri la Coppa Italia, alzandola al cielo da capitano, dopo la vittoria per 2-1 contro l’Atalanta. Nella sua infinita carriera Gigi Buffon ha vinto ben 28 trofei tra club e nazionale in 26 anni da quando iniziò a giocare a calcio tra i professionisti nel Parma nel 1995. I trofei però potrebbero anche aumentare se Buffon si decidesse di continuare a giocare, magari scegliendo qualche club – anche all’estero – con cui è più facile vincere qualche campionato o coppa nazionale. La carriera con la Nazionale è già finita, Buffon non parteciperà all’Europeo, ma con i club non è ancora ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 20 maggio 2021) Un altro trofeo per Gigi, all’età di 43il portierone della Juventus ha ottenuto ieri la Coppa Italia, alzandola al cielo da capitano, dopo la vittoria per 2-1 contro l’Atalanta. Nella sua inGigiha vinto ben 28tra club e nazionale in 26da quando iniziò a giocare a calcio tra i professionisti nel Parma nel 1995. Iperòro anche aumentare sesi decidesse di continuare a giocare, magari scegliendo qualche club – anche all’estero – con cui è più facile vincere qualche campionato o coppa nazionale. Lacon la Nazionale è giànon parteciperà all’Europeo, ma con i club non è ancora ...

CB_Ignoranza : 43 anni. 28 trofei sollevati al cielo. Per Gigi Buffon potrebbe essere l'ultima coppa di una carriera mostruosa,… - OptaPaolo : 43 - All'età di 43 anni, Gianluigi #Buffon è il portiere più anziano ad aver parato un rigore in Serie A. Eroico.… - forumJuventus : Buffon post #SassuoloJuve: 'Sono arrivato alla Juve che ero un ragazzo con la testa da mettere a posto, vado via da… - emamarro : RT @NonSoloJuve: ??”Con Buffon, a merenda, avevamo sottolineato che per la prima volta dopo tanti anni eravamo sfavoriti in una finale di co… - Vik241076 : RT @EpyAle: Buffon che vince il primo trofeo della sua carriera con Enrico Chiesa e l'ultimo con suo figlio, 22 anni dopo... -