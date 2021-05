Atp Ginevra 2021: Fognini crolla nel terzo set e viene eliminato da Djere (Di giovedì 20 maggio 2021) Fabio Fognini viene eliminato da Laslo Djere al secondo turno del torneo Atp 250 di Ginevra 2021. Sulla terra rossa della località svizzera il ligure cede di schianto il terzo parziale per uno score complessivo di 6-3 6-7 6-1 in favore del serbo. Il match è stato condizionato dalla pioggia e si è giocato tra ieri e oggi: ma la nuova ripresa non è stata fortunata per il giocatore di Arma di Taggia, che ha conquistato un solo game. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IL TABELLONE DEL TORNEO IL MATCH – Djere inizia col piede giusto aggiudicandosi il primo break (0-1), ma l’azzurro risponde e rimane agganciato fino al 2-2. Poi due game molto combattuti, in cui il serbo ha la meglio ai vantaggi (2-4). Fognini prova a rispondere (3-5) ma ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 maggio 2021) Fabioda Lasloal secondo turno del torneo Atp 250 di. Sulla terra rossa della località svizzera il ligure cede di schianto ilparziale per uno score complessivo di 6-3 6-7 6-1 in favore del serbo. Il match è stato condizionato dalla pioggia e si è giocato tra ieri e oggi: ma la nuova ripresa non è stata fortunata per il giocatore di Arma di Taggia, che ha conquistato un solo game. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH IL TABELLONE DEL TORNEO IL MATCH –inizia col piede giusto aggiudicandosi il primo break (0-1), ma l’azzurro risponde e rimane agganciato fino al 2-2. Poi due game molto combattuti, in cui il serbo ha la meglio ai vantaggi (2-4).prova a rispondere (3-5) ma ...

