Atalanta | striscione dei tifosi per la squadra | “Il cuore soffre | orgogliosi di voi”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 20 maggio 2021) “Il, siamodi voi. Grazie ragazzi”, questo loapparso fuori al centro sportivo Bortolotti sede dell’a Zingonia. All’indomani della sconfitta in finale di Coppa Italia contro la Juventus, ibergamaschi non hanno voluto far mancare il loro appoggio ai calciatori e il ringraziamento a tutta laper l’impegno e la passione messa in campo ieri e nel corso anche di tutta la stagione. Domenica al Gewiss Stadium di Bergamo, alle 20.45, ci sarà l’ultimo impegno stagionale, nella sfida di campionato contro il Milan. FOTO: Twitter Uefa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.