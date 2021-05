Un mondo deberlusconizzato

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 19 maggio 2021) “Noi crediamo assolutamente che Berlusconi sia seriamente malato e affetto da una patologia severa. E questo dicono i certificati e le consulenze”. Ci sono due avverbi e un aggettivo inequivocabili nella premessa alla richiesta di stralcio temporaneo della posizione dell’ex premier nel filone milanese del processo Ruby-ter, che arriva dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dal pm Luca Gaglio. Il tribunale di Milano ha convocato un’udienza mercoledì 26 maggio per decidere a stretto giro. Mossa inaspettata da parte di una Procura storicamente mai tenera con i guai giudiziari del leader di Forza Italia: la rinuncia, per così dire, all’imputato prediletto; la presa d’atto che nessuno ringiovanisce, che il covid non è l’uveite, forse persino che gli specchi di Palazzo Grazioli, il cui costoso affitto è stato disdetto, da tempo non riflettono più i selfie delle Olgettine. Impensabile ...