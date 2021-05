Tre sfide ecologiche nei Recovery dei 4 big d'Europa (di V. Cogliati Dezza) (Di mercoledì 19 maggio 2021) (di Vittorio Cogliati Dezza) Come abbiamo spesso sentito dire in questi mesi, il Next Generation EU vuole disegnare il profilo avanzato dell’Unione Europea e trascinare i singoli Paesi verso un futuro di decarbonizzazione, giustizia sociale e innovazione tecnologica. Facile a dirsi, difficile a farsi. Nei Piani nazionali di ripresa e resilienza presentati il 30 aprile dalle quattro nazioni più popolose, Germania, Francia, Italia e Spagna, che da sole coprono più della metà della popolazione europea (255 milioni di abitanti, sui 446 dell’Unione), troviamo indicazioni preziose. I Piani presentano architetture, formulazioni e organizzazione dei temi molto diverse, che rendono difficile la comparazione. Ma, soprattutto, è molto diverso il quadro delle risorse finanziarie a disposizione, nell’ambito del Recovery and Resilience Facility ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 19 maggio 2021) (di Vittorio) Come abbiamo spesso sentito dire in questi mesi, il Next Generation EU vuole disegnare il profilo avanzato dell’Unione Europea e trascinare i singoli Paesi verso un futuro di decarbonizzazione, giustizia sociale e innovazione tecnologica. Facile a dirsi, difficile a farsi. Nei Piani nazionali di ripresa e resilienza presentati il 30 aprile dalle quattro nazioni più popolose, Germania, Francia, Italia e Spagna, che da sole coprono più della metà della popolazione europea (255 milioni di abitanti, sui 446 dell’Unione), troviamo indicazioni preziose. I Piani presentano architetture, formulazioni e organizzazione dei temi molto diverse, che rendono difficile la comparazione. Ma, soprattutto, è molto diverso il quadro delle risorse finanziarie a disposizione, nell’ambito deland Resilience Facility ...

Tre sfide che stanno trasformando le Academy aziendali Il Sole 24 ORE Tre sfide ecologiche nei Recovery dei 4 big d'Europa (di V. Cogliati Dezza) Al primo posto negli investimenti green in Germania c’è la mobilità urbana, in Francia la riqualificazione energetica degli edifici, in l’Italia l’alta velocità, in Spagna edilizia e città sostenibili ...

