Sergio Mattarella | si chiuderà un secondo mandato | “Sono vecchio | tra otto mesi mi posso riposare”

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Il Capo dello Statoha fatto visita in una scuola romana: le sue parolestate da insegnamento per gli studenti In visita in una scuola romana, il Capo dello Stato,ha fatto sapere che a breve siun. “Io, tra qualche mese potrò riposarmi“, così L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Sergio Mattarella

Lo ha detto il presidente della Repubblicarispondendo alle domande di alcuni bambini in una scuola primaria di Roma, in occasione della presentazione de 'Il mio diario', l'agenda ...Lo ha detto il presidentein occasione della presentazione de 'Il mio diario', l'agenda scolastica della Polizia di Stato in una scuola romana. .Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha fatto visita in una scuola romana: le sue parole sono state da insegnamento per gli studenti In visita in una scuola romana, il Capo dello Stato, Sergio ...Il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in occasione della visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto al 'Capitolium' dove la 'Vittoria alata', uno dei [ ...