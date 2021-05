Roma | perde il controllo della sua auto e si schianta contro un albero | morto 34enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

Incidente mortale a Roma oggi, mercoledì 19 maggio 2021, intorno all'ora di pranzo. Un uomo di soli 34 anni ha perso la vita a seguito di un sinistro avvenuto in Via di Vigna Murata. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, la Polizia Locale di Roma Capitale. Il sinistro è avvenuto intorno alle 13.00 in via di Vigna Murata, all'altezza di via Spiro Valles. Al momento risulta un unico veicolo coinvolto, una Ford Focus, con a bordo un uomo di 34 anni che ha perso la vita. Tuttora in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Ad occuparsi dei rilievi le pattuglie della Polizia Locale Di Roma Capitale del VIII Gruppo Tintoretto.