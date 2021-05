Raffaella Fico leonessa sexy in slip e reggiseno

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Aggressiva e intrigante,posa in lingerie di pizzo rosso porpora e nero ed è un boom di like. La showgirl napoletana surriscalda il web con il suo shooting accanto a un leone. “Scorrete per vedere che fine fa il leone” scrive provocatoria in un susseguirsi di immagini ad alto tasso erotico. Curve perfette, corpo tonico, riccioli sciolti sulle spalle, lain biancheria intima doma la scena e attira i flash. La sua passionalità, veracità ed esuberanza in pochi scatti, uno più caldo dell’altro.indossa un balconcino che sottolinea ed enfatizza il seno, un microche lascia poco spazio all’immaginazione e tacchi vertiginosi per slanciare ancora di più la sua silhouette. Si appoggia al leone, poi si stende e si tiene i capelli sul lato in un crescendo di sex appeal. Della ...

Mario Balotelli e Raffaella Fico sono tornati a farsi vedere insieme. I due sono stati fotografati a Milano, con la figlia Pia che oggi ha otto anni. In alcune foto pubblicate da Alfonso Signorini si vede il calciatore ...