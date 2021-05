Migranti: Letta, Ue si dia strumenti efficaci (Di mercoledì 19 maggio 2021) "La questione migratoria obbliga a far fare un salto di qualità a quel piano che la commissione ha presentato e che sta faticando ad andare avanti. L'Europa è priva di strumenti efficaci per far ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 19 maggio 2021) "La questione migratoria obbliga a far fare un salto di qualità a quel piano che la commissione ha presentato e che sta faticando ad andare avanti. L'Europa è priva diper far ...

Advertising

MasNobile : RT @TELADOIOLANIUS: Migranti, Letta : 'la Ue si dia strumenti efficaci' Con chi cazzo parla? Il PDiota fa finta di non capire che i clandes… - soloio0509 : RT @TELADOIOLANIUS: Migranti, Letta : 'la Ue si dia strumenti efficaci' Con chi cazzo parla? Il PDiota fa finta di non capire che i clandes… - TELADOIOLANIUS : Migranti, Letta : 'la Ue si dia strumenti efficaci' Con chi cazzo parla? Il PDiota fa finta di non capire che i cla… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Migranti: Letta, Ue si dia strumenti efficaci: (ANSA) - BRUXELLES, 19 MAG - 'La questione migrator… - LucaLan35367060 : @LegaSalvini Menù di stasera: -migranti; -Europa incapace; -Letta; -Conte; -Grillo; -coprifuoco. -