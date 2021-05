Migranti in Spagna | la «vendetta» del Marocco | in 8mila a Ceuta

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Crisi a, Pedro Sánchez vola nell’enclave: «Ristabiliremo l’ordine con la massima celerità. La sua integrità come parte dellasarà garantita», dice il primo ministro. La Commissione Ue: non ci saremo intimidire da nessuno

Migranti Spagna

Mai però era accaduto che, nel breve volgere di poche ore, ben 8.000riuscissero ad entrare in territorio spagnolo. Inla sinistra schiera l'esercito. Salvini: "E da noi...?"10.30 Ceuta, Schinas:"Ue solidale con" L'Europa "non si farà intimidire da nessuno" dopo l'ondata diche ha raggiunto l'enclave spagnola di Ceuta. Così il vice presidente della Commissione Ue Schinas alla radio spagnola A ...Rabat non ha mandato giù la presenza in Spagna di Brahim Ghali, leader del Fronte del Polisario e dunque principale nemico del Marocco sulla questione relativa alla sovranità nel Sahara Occidentale. D ...L'Europa non "si lascerà intimidire da nessuno" sul tema migranti. Lo ha detto il vice presidente della Commissione europea Margaritis Schinas riferendosi alla vicenda di Ceuta, l'enclave spagnola in ...