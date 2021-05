Meteo cronaca: FREDDO insolito con NEVE sulle Alpi a quote basse per Maggio (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il fronte perturbato transitato nelle prime ore mattutine, su parte del Nord Italia, è stato accompagnato da correnti piuttosto fresche nord-atlantiche. Un corposo calo termico ha interessato soprattutto le aree di montagna. Nella fase clou del maltempo, le precipitazioni hanno assunto carattere nevoso fino a quote basse per la stagione. Panorama invernale a inizio mattinata del 19 Maggio al Rifugio Città di Fiume nelle Dolomiti a quasi 2000 metri d’altezzaIl flusso FREDDO ha infatti contribuito ad intensificare i fenomeni associati alla perturbazione e pertanto ciò ha favorito il drastico abbassamento della quota NEVE. La NEVE è infatti ben al di sotto rispetto al livello dello zero termico, che sarebbe la quota laddove è posizionata l’isoterma degli zero gradi. La ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il fronte perturbato transitato nelle prime ore mattutine, su parte del Nord Italia, è stato accompagnato da correnti piuttosto fresche nord-atlantiche. Un corposo calo termico ha interessato soprattutto le aree di montagna. Nella fase clou del maltempo, le precipitazioni hanno assunto carattere nevoso fino aper la stagione. Panorama invernale a inizio mattinata del 19al Rifugio Città di Fiume nelle Dolomiti a quasi 2000 metri d’altezzaIl flussoha infatti contribuito ad intensificare i fenomeni associati alla perturbazione e pertanto ciò ha favorito il drastico abbassamento della quota. Laè infatti ben al di sotto rispetto al livello dello zero termico, che sarebbe la quota laddove è posizionata l’isoterma degli zero gradi. La ...

