L’ultimo saluto a Ciro Ragosta, il centauro scomparso lunedì (Di mercoledì 19 maggio 2021) Si terrà questo pomeriggio, alle 15.30, L’ultimo saluto a Ciro Ragosta, il 32enne che ha perso la vita lunedì sera mentre era a bordo della sua moto sull’A2, all’altezza di San Mango Piemonte. Ciro era in sella ad una moto Honda Sh 300 quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il guardrail della carreggiata a pochi chilometri da Salerno. Tempestivo l’intervento dei sanitari del 118, che l’hanno trasportato all’ospedale “Ruggi d’Aragona” dove, purtroppo, è arrivato già privo di vita, a causa delle gravi ferite riportate nello schianto. Ciro lascia i suoi tre figli, Arianna, Martina e Fabrizio; il fratello Salvatore e la sorella Sara. I funerali si terranno questo pomeriggio, alle 15.30, presso la chiesa della ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 19 maggio 2021) Si terrà questo pomeriggio, alle 15.30,, il 32enne che ha perso la vitasera mentre era a bordo della sua moto sull’A2, all’altezza di San Mango Piemonte.era in sella ad una moto Honda Sh 300 quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il guardrail della carreggiata a pochi chilometri da Salerno. Tempestivo l’intervento dei sanitari del 118, che l’hanno trasportato all’ospedale “Ruggi d’Aragona” dove, purtroppo, è arrivato già privo di vita, a causa delle gravi ferite riportate nello schianto.lascia i suoi tre figli, Arianna, Martina e Fabrizio; il fratello Salvatore e la sorella Sara. I funerali si terranno questo pomeriggio, alle 15.30, presso la chiesa della ...

