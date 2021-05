LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA. E’ pioggia di medaglie: argenti per Burdisso, Miressi, Paltrinieri e Castiglioni, bronzi per 4×200, Carraro e Acerenza! (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL RIEPILOGO DELLE SEMIFINALI E DELLE FINALI (19 MAGGIO) 20.13: E’ stata una grande giornata di Nuoto alla Duna Arena. Vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento a domattina alle 10 per la quarta sessione di batterie di questo Europeo. Buona serata! 20.11. Buone notizie in prospettiva domani anche dalle semifinali. Ci saranno Ilaria Cusinato nella finale dei 200 farfalla, Thomas Ceccon nei 100 dorso, Federica Pellegrini nella finale dei 200 stile libero e Alberto Razzetti nella finale dei 200 misti 20.10: Tre le medaglie di bronzo azzurre con Domenico Acerenza nei 1500 stile libero, Martina Carraro nei 100 rana e la staffetta 4×200 con Stefano Ballo in 1’47?30, Matteo Ciampi in 1’46?17, Marco De Tullio in 1’46?02 e Stefano Di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL RIEPILOGO DELLE SEMIFINALI E DELLE FINALI (19 MAGGIO) 20.13: E’ stata una grande giornata dialla Duna Arena. Vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento a domattina alle 10 per la quarta sessione di batterie di questo Europeo. Buona serata! 20.11. Buone notizie in prospettiva domani anche dalle semifinali. Ci saranno Ilaria Cusinato nella finale dei 200 farfalla, Thomas Ceccon nei 100 dorso, Federica Pellegrini nella finale dei 200 stile libero e Alberto Razzetti nella finale dei 200 misti 20.10: Tre ledi bronzo azzurre con Domenico Acerenza nei 1500 stile libero, Martinanei 100 rana e la staffettacon Stefano Ballo in 1’47?30, Matteo Ciampi in 1’46?17, Marco De Tullio in 1’46?02 e Stefano Di ...

