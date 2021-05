Il decreto Sostegni è legge: approvazione definitiva alla Camera con 375 voti a favore e 45 astenuti (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il decreto Sostegni è legge. È infatti arrivato il via libera definitivo della Camera dei Deputati, con 375 voti a favore e 45 astenuti, al provvedimento del governo per assistere le imprese in difficoltà a causa del Covid, grazie ai 32 miliardi di euro ricavati dallo scostamento di bilancio autorizzato dal Parlamento nel gennaio scorso. La nuova legge interviene prioritariamente con nuovi ristori a favore delle aziende, svincolando gli interventi dai codici Ateco. Una conversione che arriva nel giorno in cui il governo ha trovato l’accordo anche sul decreto Sostegni bis che sarà illustrato dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, dal ministro dell’Economia, Daniele Franco, e da quello del Lavoro, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il. È infatti arrivato il via libera definitivo delladei Deputati, con 375e 45, al provvedimento del governo per assistere le imprese in difficoltà a causa del Covid, grazie ai 32 miliardi di euro ricavati dallo scostamento di bilancio autorizzato dal Parlamento nel gennaio scorso. La nuovainterviene prioritariamente con nuovi ristori adelle aziende, svincolando gli interventi dai codici Ateco. Una conversione che arriva nel giorno in cui il governo ha trovato l’accordo anche sulbis che sarà illustrato dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, dal ministro dell’Economia, Daniele Franco, e da quello del Lavoro, ...

Advertising

AzzolinaLucia : Nel Decreto Sostegni Bis ci sarebbero solo 20 milioni di euro per il supporto psicologico dei ragazzi. Sono davve… - Agenzia_Ansa : Via libera definitivo dell'Aula della Camera al decreto legge Sostegni, il provvedimento finanziato con i 32 miliar… - Radio1Rai : #DecretoSostegni bis 'Gli aiuti che il ministro #Speranza vuole dare per controllare i danni del #covid a distanza… - diego4all : RT @gspazianitesta: Grazie al decreto 'sostegni', approvato dal Parlamento, questa dipendente pubblica occuperà ancora per mesi la casa di… - boni_castellane : RT @gspazianitesta: Grazie al decreto 'sostegni', approvato dal Parlamento, questa dipendente pubblica occuperà ancora per mesi la casa di… -