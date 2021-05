I truffatori che si fingono Elon Musk sul web hanno rubato milioni di dollari in criptovalute (Di mercoledì 19 maggio 2021) (foto: Win McNamee/Getty Images)A luglio del 2020 numerosi account su Twitter sono stati violati ed utilizzati per truffare i loro follower invitandoli a inviare bitcoin. Tra i profili violati c’era anche quello del fondatore di Tesla e SpaceX Elon Musk. Vista la sua recente attività nel campo delle criptovalute e alla luce del fatto che numerosi utenti hanno abboccato alla truffa dell’anno scorso, Elon Musk è diventato il personaggio più imitato dai truffatori online interessati al mondo dei bitcoin. Fingendosi lui, negli ultimi 6 mesi i truffatori sono riusciti a far spendere oltre 2 milioni di dollari in criptovalute ai follower di Musk. A rivelare il preoccupante dato è stata la ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 19 maggio 2021) (foto: Win McNamee/Getty Images)A luglio del 2020 numerosi account su Twitter sono stati violati ed utilizzati per truffare i loro follower invitandoli a inviare bitcoin. Tra i profili violati c’era anche quello del fondatore di Tesla e SpaceX. Vista la sua recente attività nel campo dellee alla luce del fatto che numerosi utentiabboccato alla truffa dell’anno scorso,è diventato il personaggio più imitato daionline interessati al mondo dei bitcoin. Fingendosi lui, negli ultimi 6 mesi isono riusciti a far spendere oltre 2diinai follower di. A rivelare il preoccupante dato è stata la ...

