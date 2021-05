I pm: "Niente processo per Carola Rackete, aveva il dovere di portare i migranti in porto". E il gip archivia (Di mercoledì 19 maggio 2021) Due anni dopo l'ingresso di forza a Lampedusa della comandante della Sea Watch 3, poi finita agli arresti per "resistenza o violenza nei confronti di una nave da guerra", su richiesta del procuratore Patronaggio archiviato il caso Leggi su repubblica (Di mercoledì 19 maggio 2021) Due anni dopo l'ingresso di forza a Lampedusa della comandante della Sea Watch 3, poi finita agli arresti per "resistenza o violenza nei confronti di una nave da guerra", su richiesta del procuratore Patronaggioto il caso

