"E meno male che è un carissimo amico". Gaffe D'Urso, bordata di Gerry Scotti: attimi di gelo su Canale 5 (Di mercoledì 19 maggio 2021) "E adesso lo svarione d'autore, in un certo senso anche d'autrice": Michelle Hunziker annuncia così il servizio di Striscia la Notizia sullo scivolone di Barbara D'Urso in una recente puntata di Pomeriggio 5. Insomma, tutto su Canale 5 (la puntata del tg satirico è quella di martedì 18 maggio) La celebre conduttrice, infatti, si è resa protagonista di una clamorosa Gaffe. "Compie 83 anni il grandissimo zio Tony, Little Tony". Subito dopo si è accorta dell'errore e si è corretta: "Oddio che ho detto? Perdonatemi, Tony Renis". Troppo tardi, però: il tg satirico era lì pronto per catturare il momento. "Era in vena di auguri", spiega Gerry Scotti durante il filmato. E ancora: "Avete sentito? Ha confuso Tony Renis con Little Tony. E menomale che è un suo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) "E adesso lo svarione d'autore, in un certo senso anche d'autrice": Michelle Hunziker annuncia così il servizio di Striscia la Notizia sullo scivolone di Barbara D'in una recente puntata di Pomeriggio 5. Insomma, tutto su5 (la puntata del tg satirico è quella di martedì 18 maggio) La celebre conduttrice, infatti, si è resa protagonista di una clamorosa. "Compie 83 anni il grandissimo zio Tony, Little Tony". Subito dopo si è accorta dell'errore e si è corretta: "Oddio che ho detto? Perdonatemi, Tony Renis". Troppo tardi, però: il tg satirico era lì pronto per catturare il momento. "Era in vena di auguri", spiegadurante il filmato. E ancora: "Avete sentito? Ha confuso Tony Renis con Little Tony. Eche è un suo ...

Advertising

ClaMarchisio8 : 100 ?? per @Cristiano e @PauDybala_JR Una #Juve che vince, che è stata sicuramente più vivace ma la fortuna ha aiu… - martaottaviani : Le parole di #Erdogan contro #Israele dimostrano quando questo leader sia pericoloso e palesemente inadeguato a ric… - Pamela20890201 : @Orsetta851 @AnPi75069799 @LBCR98 E, per risalire a monte, il male del mondo è Francesco Maria Oppini. In virtù di… - DanieleBaldu : RT @Claudio38748087: Beati i tempi quando il mondo si divideva tra poveri e ricci oggi si divide in: vaccinati e non vaccinati in trans e e… - tiffanyspeedy : @NAvasiloai @Florentina915 Anch'io da poco qui, anch'io amo Tommy come amo mia figlia ,che ha solo un anno meno di… -