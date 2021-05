Donkey Kong | nuovo gioco in arrivo?

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Oramai sono passati un bel po’ di anni dall’ultima volta in cui abbiamo visto, ma forse ora è arrivata l’ora di unè una delle serie più iconiche di casa Nintendo assieme a Super Mario e la saga di The Legend of Zelda e, dopo aver visto l’ultimo Tropical Freeze del 2014, i fan chiedono a gran voce undedicato interamente all’iconico scimmione. Apparso sin dai primissimi anni Ottanta, il primate con la cravatta ed il suo fratellino, sono stati giocabili anche su console storiche come il NES e lo SNES. Inoltre lo stesso discorse vale per la loro versione in miniatura! Cosa sappiamo suldiDai rumors apparsi ...