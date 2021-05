Demi Lovato fa coming out come non binary: "Cambierò il mio pronome in loro" (Di mercoledì 19 maggio 2021) Demi Lovato fa coming out e annuncia di identificarsi con il genere non binario e di voler ufficialmente cambiare i pronomi di riferimento con la forma plurale 'loro'. Dopo Eliot Page, un'altra grande star americana decide di fare coming out: Demi Lovato. In questo caso, l'artista ha annunciato la sua appartenenza al genere non binario, e l'intenzione di adottare ufficialmente i pronomi plurali "they/them" (loro). Con un lungo messaggio sui social, assieme a un video che lo accompagna, Lovato ha voluto condividere con il resto del mondo la sua verità anche per coloro che non ne hanno la possibilità, come afferma nei tweet. "Ogni giorno che ci svegliamo, ci viene data l'opportunità e la possibilità di di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 maggio 2021)faout e annuncia di identificarsi con il genere non binario e di voler ufficialmente cambiare i pronomi di riferimento con la forma plurale ''. Dopo Eliot Page, un'altra grande star americana decide di fareout:. In questo caso, l'artista ha annunciato la sua appartenenza al genere non binario, e l'intenzione di adottare ufficialmente i pronomi plurali "they/them" (). Con un lungo messaggio sui social, assieme a un video che lo accompagna,ha voluto condividere con il resto del mondo la sua verità anche per coche non ne hanno la possibilità,afferma nei tweet. "Ogni giorno che ci svegliamo, ci viene data l'opportunità e la possibilità di di ...

